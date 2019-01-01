حبس أب زوّج ابنته "القاصر" عرفيًا في الشرقية

قررت نيابة فاقوس العامة، الثلاثاء، حبس أب زوّج ابنته وعمرها 13 سنة وأنجبت طفلًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة زواج القاصرات.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، بلاغًا لخط حماية الطفل من شخص مجهول يتهم فيه "م. ال" عامل، مقيم بدائرة فاقوس، بتزويج ابنته "فاطمة" 13 سنة وهي قاصر وأنجبت طفلًا.



وتبين من الفحص صحة البلاغ، وأن الطفلة عمرها 13 سنة، وتزوجت عرفيًا، وأنجبت طفلًا.



تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5958 إدارى قسم شرطة فاقوس لسنة 2019، وبعرض الأب على النيابة العامة، قررت حبسه.