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اقتصاد

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 0.84%

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:48 ص
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلقت الأسهم السعودية متراجعة للجلسة الثانية على التوالي متأثرة بتراجع غالبية الأسهم، وأغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8957 نقطة، لتسجل السوق خسائر بلغت 76 نقطة أو ما يعادل 0.84 في المائة، ليفقد بذلك المؤشر العام مستويات 9 آلاف نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.7 مليار ريال تمت عبر تداول 109.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 100.5 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم بضغط من أسهم شركة سابك ومعادن بالاضافة إلى بعض أسهم قطاع المصارف حيث تراجع قطاع المصارف بنحو 23 نقطة مغلقا عند مستويات 8877 نقطة.

وتصدرت أسهم شركة المصافي الارتفاعات بنحو 6.4 في المائة تلاها أسهم شركة الأنابيب السعودية بارتفاع 1.68 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة سيسكو بارتفاع 1.5 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم بتروكيم بانخفاض 4.3 في المائة، تلاه أسهم أسمنت أم القرى بنحو 3.7 في المائة وكذلك أسهم شركة متلايف للتأمين الذي تراجعت بنحو 3.5 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 19 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 165 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 266.6 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 238 مليون ريال، تلاها أسهم سابك بنحو 174 مليون ريال.
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