فتح: ملتزمون بالتعاطي إيجابيًا مع الجهد المصري لتنفيذ المصالحة

أكد المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة مستعدة للتعاطي إيجابيًا مع الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة لعام 2017 بشكل كامل وفوري، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.



وأضاف المجلس الثوري لفتح، في بيان: "استرداد الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية للوطن، يبقى على رأس أولويات فتح، ويعبر المجلس عن استعداد الحركة للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق 2017، مهيبًا بالحكومة لاستمرارعملها لدعم احتياجات أهلنا في المحافظات الجنوبية بكل السبل المتاحة".



وأكد أن القدس هى العاصمة الأبدية لفلسطين، داعيا الشعب الفلسطيني للتصدي الحازم ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم البيوت والأحياء، وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها.