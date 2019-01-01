استنفار أمنى فى كفر الشيخ لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو

تشهد محافظة كفر الشيخ، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمنى، حيث كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والحضور الأمني لتأمين المنشآت الحيوية والمهمة، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة.



نشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع والميادين، لتنفيذ الخطط الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها على مداخل ومخارج المحافظة من خلال نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، لإحكام السيطرة على الوافدين إليها، ولضبط الخارجين على القانون.



واتخذت مديرية أمن كفر الشيخ، كل التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع المحافظة، خاصةً في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.