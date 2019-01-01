ضبط 90 مخالفة تجاوز سرعة الرادار في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن تحرير العديد من المخالفات، بينها 1773 نموذجًا 125 مرورًا، 1272 انتظارًا خاطئًا، 455 مخالفة متنوعة، 90 مخالفة تجاوز سرعة الرادار، 17 عدم الصلاحية الفنية للسيارة، 19 عدم استخدام حزام الأمان.



كما تم حجز 4 توك توك، 2 سيارة بدون لوحات معدنية، 16 حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، 36 مخالفة زجاج فاميه، 15 مخالفة ملصقات ومتعلقات، و8 مخالفات حملة السرفيس، والتصالح الفوري في 49 مخالفة، بإجمالي 3732 مخالفة.