جريزمان يُزين تشكيلة برشلونة لمواجهة تشيلسي

أزاح إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، الستار عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض أولى مباريات الفريق الاستعدادية للموسم الجديد، أمام تشيلسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة طوكيو اليابانية.



وقرر إرنستو فالفيردي الدفع بالوافد الجديد أنطوان جريزمان في التشكيلة الأساسية، إلى جانب كولادو وعثمان ديمبيلي، بينما فضل المدرب الباسكي السابق الاحتفاظ بالهولندي فرينكي دي يونج في مقاعد البدلاء.



وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو الآتي: "مارك أندريه تير شتيجن، بيكيه، أومتيتي، ألبا، روبيرتو، أوريول بوسكيتس، ريكي بوج، سيرجيو بوسكيتس، أنطوان جريزمان، كولادو وعثمان ديمبيلي".



أما دكة البدلاء فتضم كلا من: "نيتو، إيناكي بينا، نيلسون سيميدو، إيفان راكيتيش، توديبو، بيريز، رافينيا، مالكوم، فرينكي دي يونج، لونجليه، مونشو".