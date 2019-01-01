ضبط عاطلين بتهمة سرقة شقق سكنية فى السلام

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة في القبض على عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها في السلام.



تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بسرقة شققهم السكنية بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض على عاطلين وبحوزتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.