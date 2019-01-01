غدًا.. سفر ثاني بعثة من حجاج الجمعيات

تغادر غدا الأربعاء، ثانى رحلات حجاج الجمعيات، إلى المدينة المنورة، وعلى متنها 725 حاجا من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقاهرة، على أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو.



وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع آخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس المقبل.



أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج الجمعيات الأهلية، أن هناك متابعة مستمرة لبداية نقل حجاج الجمعيات إلى الأراضي الحجازية.



وأضاف عبد الموجود، أن الجسر الجوي الخاص بنقل حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام سيبدأ أولى رحلاته من خلال نقل 700 حاج من ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة.