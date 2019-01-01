ضبط 29 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات المرورية- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ215 سائقًا، وإثبات تعاطي 29 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



وكثفت الإدارة العامة للمرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق، بالوجود المكثف لكل الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيفها على سيارات النقل، ممن يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.