رسميًا.. فنربخشة يعلن رحيل نجمه لنابولى

أعلن نادي فنربخشة التركى، توصله إلى اتفاق مع فريق نابولى، حول انضمام المقدونى إليف إلماس، لاعب وسط الفريق، إلى صفوف النادى الإيطالى، هذا الصيف.



وقال فنربخشة عبر الحساب الرسمى للنادي بموقع "يوتيوب"، إن النادي توصل إلى اتفاق مع نابولي، على رحيل إلماس إلى إيطاليا، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من الإجراءات سيوقع اللاعب عقدًا مع ناديه الجديد.



ووجه النادي التركي الشكر إلى إليف إلماس، على إسهاماته مع الفريق رغم صغر عمره، لا سيما أنه يبلغ 19 عامًا، متمنيًا له مستقبلا ناجحا.



وتشير تقارير صحفية إلى أن إلماس سيصل إلى مدينة نابولي، غدًا الأربعاء، لإجراء الفحوصات ، لإعلان انضمامه الرسمي، فيما تصل قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو.