البنوك تدفع مؤشرات بورصة البحرين للتراجع بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرًا 4.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1522.24 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.



وجرت تداولات بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 824 ألف دينار بحرينى.



وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 25.59%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.3%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعًا بصعود سهم ألومنيوم البحرين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.89% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعًا بصعود سهم شركة إم بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.66%.