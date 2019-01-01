النيابة تستمع للشهود فى قتل عجوز على يد نجله بالسيدة زينب

تستمع نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، لأقوال شهود العيان فى قتل مسجل خطر لوالده بسبب خلافات بينهما.



تلقى رئيس مباحث السيدة زينب بلاغًا يفيد بوصول جثة "جلال فهمى"، 60 سنة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله "محمد جلال"، 37 سنة، مسجل خطر، بسبب خلافات بينهما، ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.