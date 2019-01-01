مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل كوريا الجنوبية

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون اليوم الثلاثاء، إلى قاعدة "أوسان" الجوية في ضواحي العاصمة الكورية الجنوبية "سول" قادمًا من اليابان، وذلك في زيارة تستغرق يومين.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه" أن بولتون سيلتقي غدًا الأربعاء بمدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونج ايوي يونج" ووزير الدفاع "جيونج كيونج دو" ووزيرة الخارجية "كانج كيونج- وها".



وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها بولتون إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصب مستشار الأمن القومي.