4 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة قطر بمستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات بورصة قطر، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو ملحوظ، حيث هبط مؤشرها العام بنسبة 0.05% خاسرا 5.76 نقطة، ليصل إلى مستوى 10536.48 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 37.2 مليون سهم بقيمة 110.9 مليون ريال قطري عبر 2867 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقرت 7 أسهم.



وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.31%، ثم قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة تراجع بلغت 0.03%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%.