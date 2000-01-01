التضامن: تنمية المناطق الحدودية وفقًا لاستراتيجية الوزارة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التوسع فى مراكز علاج الإدمان على المحافظات يأتي تأكيدًا على استراتيجية وزارة التضامن للتصدي للفجوات الجغرافية في الخدمات، لافتة إلى أن افتتاح مركز مطروح أول أمس جاء لحرص الدولة أيضا على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية.



وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 108 سرير ويخدم ما يقرب من 2000 مريض سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية، حيث افتتحت وزارة التضامن، أول مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص من نوعه في العلاج والتأهيل، والذي يحمل رسالة مهمة للأهالي في المحافظات الحدودية مفادها "أنكم في مقدمة اهتمامات الدولة"، وأن مصر عازمة على المضي قدمًا لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كل الأصعدة الاجتماعية والصحية والثقافية.