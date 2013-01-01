زيدان يكشف مفاجأة خطيرة عن بيل حدثت قبل مباراة بايرن ميونخ

عاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى الحديث عن الانتقال المحتمل لغاريث بايل، رافضا اتهامات وكيل أعمال الأخير له بـ"قلة الاحترام" للنجم الويلزي ومؤكدا ان الأخير رفض خوض المباراة الودية الاعدادية للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ السبت في هيوستن الاميركية.



وقال زيدان في معرض رده عن سؤال حول انتقال بايل عشية المباراة الودية أمام أرسنال الإنكليزي في واشنطن "في البداية، لم أقلل من احترم أي أحد".



وأضاف "قبل يومين، لم يكن بايل يرغب في اللعب لأن النادي كان يتفاوض على رحيله". وخسر ريال مدريد امام النادي البافاري 1-3.



ولم يعد بايل (30 عاما) الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف 2013 قادما من توتنهام الإنكليزي مقابل 100 مليون يورو، يدخل ضمن مخططات زيدان.



وتابع صانع ألعاب المنتخب الفرنسي والنادي الملكي سابقا "اليوم، هو لاعب في ريال مدريد"، مشيرا إلى أن الويلزي الذي كان ركنا أساسيا في خط هجوم الملكي إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو، سيتدرب مع فريقه مساء الاثنين.



وبخصوص النادي الذي قد ينضم بايل إلى صفوفه والصفقة التبادلية مع باريس سان جرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار، قال زيدان "بصدق، أنا لا أعرف شيئا".

وكان زيدان أعلن السبت الماضي ان النادي الملكي يريد رحيل بايل، وقال "الأمر ليس شخصيا. في بعض الأحيان تحصل بعض الأمور لأن هناك ضرورة. ليس لدي أي شيء ضده. علينا اتخاذ القرارات وتغيير الأمور، هذا كل ما في الأمر. لا أعلم إذا الأمر سيتم في الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة. الوضع سيتغير، وهذا أفضل بالنسبة للجميع".



ولم يمر ما صدر عن زيدان مرور الكرام عند وكيل أعمال اللاعب الويلزي جوناثان بارنيت الذي انتقد بشدة المدرب في تصريح لوكالة فرانس برس، قائلا "زيدان عار، فهو لا يحترم لاعبا قدم الكثير لريال مدريد".



وارتبط اسم بايل بإمكانية العودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز للدفاع عن ألوان فريقه السابق توتنهام أو مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه مع ريال وكثرة الاصابات التي تعرض لها.



وواجه بايل شائعات بأنه ليس على علاقة وطيدة مع زملائه في النادي الملكي، في وقت عانى ريال من النتائج المخيبة للآمال خلال الموسم المنصرم.



ويمتد عقد بايل مع ريال حتى عام 2022، لكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الارجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت الى الواجهة أخبار رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.



وعلى الرغم من مساهمته بفوز ريال بدوري الابطال أربع مرات وبالدوري المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد، إلا أن بايل كان دائما عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل مشجعي الفريق بسبب عدم الاستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.



وحذر زيدان بعد عودته في مارس نجوم الفريق الذين يشعرون بعدم الرضى عن الوقت الذي يمضونه داخل المستطيل الاخضر، بأن عليهم "الرحيل إلى مكان آخر للحصول على المزيد من الدقائق".