الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

ريال بيتيس يتعاقد مع لاعب وسط ليون فقير

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:23 ص
ريال بيتيس
ريال بيتيس
وكالات
طباعة
ads
أعلن ريال بيتيس الإسباني الثلاثاء تعاقده مع لاعب وسط ليون ومنتخب فرنسا لكرة القدم نبيل فقير حتى عام 2023.

وقال الفريق الأندلسي في بيان نشره على موقعه الرسمي في الانترنت "ريال بيتيس توصل إلى اتفاق مع أولمبيك ليون لضم لاعب وسطه نبيل فقير. الدولي الفرنسي وقع عقدا مع النادي الأخضر والأبيض حتى عام 2023".

وأضاف "بانضمام فقير، يحصل ريال بيتيس على لاعب مبدع بجودة فنية عالية وتسديد جيد للكرة وموهبة إضافية في الهجوم".

وسافر فقير، الجزائري الأصل، الاثنين الى اشبيلية لاجتياز الفحص الطبي الروتيني وقام بنشر فيديو في حسابه على إنستاغرام ظهر خلاله وهو يرفع قميصه الابيض والاخضر الجديد.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي أشارت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أنها "تزيد قليلاً عن 20 مليون يورو ويمكن أن تضاف إليها عشرة ملايين يورو مكافآت".

وأضافت أن فقير (26 عاما) الذي كان يتقاضى 350 ألف يورو شهريا في ليون، سيحصل على راتب أكبر مع النادي الأندلسي، لكنها اعتبرت الصفقة مخيبة من الناحية الرياضية لصانع الألعاب كون النادي الأندلسي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الإسباني ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية، على عكس ليون ونابولي الإيطالي الذي كان يرغب في الحصول على خدمات قائد النادي الفرنسي.

وكان فقير قاب قوسين أو أدنى الصيف الماضي من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنكليزي مقابل نحو 70 مليون يورو، لكن الصفقة فشلت بعد الزيارة الطبية للاعب، ثم انخفضت قيمته السوقية بعد موسم متذبذب مع ليون (2018-2019).

وخاض فقير 21 مباراة دولية وتوج العام الماضي بلقب مونديال روسيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

تعنت بريطاني جديد ضد مصر.. صحف إنجليزية: مطار القاهرة آمن ومعلومات مغلوطة تعطل آلاف السياح

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

كهربا يتحدث للمرة الأولى عن مصيره في الزمالك وموقفه من الأهلي (حوار)

منذ حوالي 20 ساعة

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

ستوديو

الأرصاد: استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة ووصولها لـ 80% (فيديو)

40 صورة من حفل توزيع جوائز "الميما ميوزك أورد" لعام 2018

بالصور.. نجوم وصناع المزيكا في حفل توزيع جوائز الميما 2018

الأمير أباظة يطلب من جمهور الفيشاوي الدعاء له بسبب تأخر حالته

ads

رياضة

ألابا يرد على أنباء اقترابه من برشلونة

زيدان يكشف مفاجأة خطيرة عن بيل حدثت قبل مباراة بايرن ميونخ

أولمبياد طوكيو ...2020 فخر بالاستاد الوطني وقلق من الطقس والازدحام

ريال بيتيس يتعاقد مع لاعب وسط ليون فقير

الرئيس نيوز

"صندوق النقد" يصوِّت غداً لصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر

بالصور "الرئيس نيوز" في متحف الزعيم.. "عبد الناصر ما زال حيًّا"

الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالقاهرة.. اليوم

السيسى: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعى الشعب المصرى العظيم

منوعات

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

كشكول

8 شروط للالتحاق بكلية الدراسات العليا بالأزهر.. تعرف عليها

تعرف على مواعيد التقديم بـ"دراسات عليا الأزهر" 2019-2020

225 طالب يسجلون رغباتهم إلكترونياً بتنسيق القناة.. و350 يدوياً

شقيدف: تواصل أعمال التنسيق بجامعة القناة خلال الإجازات

إسلام سياسي

14 قتيلا و20 مصابا في انفجار بمطار مقديشو الدولي

واشنطن بوست: داعش عاد إلى العراق

خميس الجارحي – المنشق عن الإخوان – لـ "أمان": تركت الجماعة بعدما كشفت عوار فكرها.. (حوار)

"أيمن نور" يواصل نفاقه لـ "أردوغان" في تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

الليلة.. "الجنس فى السينما المصرية" على طاولة صالون علمانيون

اليوم.. لقاء "المرأة فى الإبداع الروائى" باتحاد الكتاب

الليلة.. مؤلفات وطنية بالأوبرا فى ذكرى ثورة يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك