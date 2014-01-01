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رياضة

الصحف الصينية تهاجم "المهرج" هورتون لرفضه التقاط صورة من سون

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:22 ص
السباح الصيني سون
السباح الصيني سون يانغ
وكالات
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تعرض السباح الأسترالي ماك هورتون لانتقادات من وسائل الإعلام الصينية التي اعتبرته "متعجرفا" و"غير مهذب" بسبب عدائه للسباح الصيني سون يانغ في بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في غوانغجو.

وقام هورتون بتجاهل سون عندما طلب منه التقاط صورة على المنصة عقب تتويج الصيني الاحد بلقب سباق 400 م حرة للمرة الرابعة تواليا، متفوقا على الاسترالي بطل ريو دي جانيرو في المسافة ذاتها.

ويواجه سون حاليا بحسب تقرير مسرب عن لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي للسباحة، اتهاما بتحطيم عينات دم بالمطرقة خلال زيارة له من قبل مراقبي مكافحة المنشطات العام الماضي، علما بأنه أوقف عام 2014 لثلاثة أشهر بسبب تناوله مادة محظورة زعم أنه استخدمها لمعالجة مشكلة في القلب.

وكتبت صحيفة "تشاينا ديلي" إن الاسترالي "أذل نفسه بتهريجه"، مضيفة "لا داعي للقول أن مثل هذه التحركات غير مهذبة وتفتقر إلى أكثر الأساليب الأساسية".

وتابعت "عدم الانضمام إلى سون على المنصة لم يكن احتجاجا، بل إهانة".

وتم تحذير هورتون من قبل الاتحاد الدولي للسباحة لرفضه الانضمام إلى سون على المنصة بعد مراسم توزيع الميداليات الأحد، بينما تلقى السباح الاسترالي تهديدات بالقتل على إنستاغرام.

واتهمت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، بـ"كلمات وأفعال مبالغ فيها ومتغطرسة".

وقالت على موقع ويبو، الموازي لموقع تويتر، "هذه الأفعال مسيئة للخصم، وللاتحاد الدولي للسباحة، وللقواعد والأخلاق".

ووصفت قناة "سي سي تي في" الحكومية هورتون بالـ"مهرج".

وتم نشر الخلاف الأخير بين هورتون وسون على نطاق واسع في وسائل الإعلام الصينية، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي إشارة للجدل الأخير حول المنشطات حول النجم الصيني.

وبرأ الاتحاد الدولي للسباحة سون وسمح له بالمشاركة في بطولة العالم، لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات استأنفت القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وأشارت صحيفة "تشاينا ديلي" إلى الدعوى المرفوعة ضده، لكنها قالت إن هورتون والذين يتهمون سون بأنه متنشط "يجب أن يعودوا لقراءة بيان الاتحاد الدولي للسباحة، الذي قال بوضوح إن السيد سون يانغ لم يرتكب أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات".
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