القبض على استراليين لحيازتهما المخدرات فى اندونسيا

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، إنه جرى إلقاء القبض على مواطنين استراليين في جزيرة بالي الإندونيسية وبحوزتهما 1.12 جرام من الكوكايين.



وقال رودي سيتياوان رئيس شرطة عاصمة الإقليم دينباسار إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما في ملهى ليلي يوم الجمعة الماضي، بعد ورود إخبارية من السكان المحليين.



وأضاف" عندما تم إلقاء القبض عليهما كان بحوزتهما الكوكايين".



وأشار رودي إلى أنه يمكن أن يواجها عقوبة السجن لفترة تصل إلى 12 عاما في حال إدانتهما.



يذكر أن أندونيسيا تطبق عقوبات قاسية على جرائم المخدرات تتضمن الاعدام رميا بالرصاص.