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مصر

مدبولي يبحث مع محافظ السويس مشاكل الإسكان وإنشاء وحدات للزواج الحديث

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:14 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في قطاعات المياه والصرف الصحي والإسكان، فضلًا عن ملفات آخرى تهم المواطنين في المحافظة، وذلك بحضور، المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف زكريا، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين خدمات الصرف الصحي بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك ردًا على مطالبة اللواء، عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بإعداد خطة عاجلة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وسرعة إدخال خدمات الصرف الصحي لقرى شباب الخريجين بالمحافظة، وحل بعض مشكلات الصرف بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف عدد من المناطق التي تمثل تحديًا في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمناطق التي تحتاج إلى تمويل لتنفيذ خطة عاجلة بها.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة البدء في توصيل خطوط المياه لحل مشكلة بعض المناطق التي تواجه تحديات في الخدمة، خاصة مدينة السلام 1 و2، كما بحث رئيس الوزراء مع المحافظ مشكلات الإسكان التعاوني، حيث تقاعست عدد من جمعيات الإسكان التعاوني عن تنفيذ المرافق والخدمات لبعض التجمعات السكنية التي قامت بإنشائها، وأجرى رئيس الوزراء إتصالًا بالدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وكلًف بسرعة التنسيق مع هذه الجمعيات لاستكمال المرافق والخدمات بمشروعاتها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وفيما يتعلق بالمواطنين الحاجزين في مشروع إسكان الزواج الحديث، تم الاتفاق على أن يتم إنشاء وحدات لهم في مدينة السويس الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى مطالب واحتياجات المحافظة للعام المالي 20192020 في مجالات الطرق، والسكة الحديد، والصحة، والري والموارد المائية.
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