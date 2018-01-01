السيطرة على حريق شقة سكنية في المرج

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في المرج، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالمرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات قبل عملية إخماد الحريق.



فيما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية في الوراق دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الوراق، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.