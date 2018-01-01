رسميًا.. سول تتقدم بشكوى إلى موسكو بسبب اختراقها لمجالها الجوي

قدمت كوريا الجنوبية شكوى رسمية لروسيا إزاء ما قالته "إن طائرة حربية روسية اخترقت مجالها الجوي، بالقرب من جزيرة (دوكدو)".



ونفت روسيا - في وقت سابق اليوم - خرق قاذفة تابعها لها أجواء كوريا الجنوبية، متهمة القوات الجوية الكورية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ طائرتين روسيتين تحليقا في المنطقة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي (البيت الأزرق) أرسل اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديدا لروسيا إزاء "اختراقها المجال الجوي الكوري الجنوبي".



وأفادت المتحدثة باسم البيت الأزرق كو مين جونج بأن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونج يوي يونج بعث رسالة إلى نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، وقال فيها: "نأخذ هذه الحادثة على محمل جدي للغاية. وإذا ما تم تكرار هذا الفعل، فإن (كوريا الجنوبية) سوف تتخذ إجراءً أقوى بكثير".