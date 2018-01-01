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عالم

أفغانستان تطالب واشنطن بإيضاح تصريحات ترامب "بمحوها من الخريطة"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:07 ص
ترامب
ترامب
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طالبت الرئاسة الأفغانية اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية بتقديم إيضاحات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول محو أفغانستان من الخريطة إذا أراد الانتصار في الحرب.

وأكدت الرئاسة الأفغانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره.

وأفاد البيان بأن "أفغانستان واحدة من بين الحضارات والشعوب القديمة في العالم، التي اجتازت العديد من الأزمات على مدى التاريخ، والشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي إن أفغانستان ستبقى في الساحة السياسية العالمية بقوة ومجد، مضيفا أن حكومة أفغانستان طلبت إيضاحا - عبر القنوات الدبلوماسية - فيما يتعلق بتصريحات ترامب، بناء على العلاقات الثنائية الشاملة بين البلدين.

وكان ترامب قد صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان الذي يزور الولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأمريكي إنه يعمل مع باكستان لتخليص واشنطن من حربها في أفغانستان، لافتًا إلى أنه كان بإمكانه الفوز بالحرب في غضون عشرة أيام حرفيا، لكنه لم يرغب بقتل 10 ملايين شخص.

وأضاف ترامب - خلال لقائه برئيس الوزراء الباكستاني - "كان باستطاعتي الفوز بالحرب خلال أسبوع، بل كان بإمكاني محو أفغانستان من الكرة الأرضية في 10 أيام فقط".

وأوضح ترامب أن باكستان ستساعد الولايات المتحدة في تخليص واشنطن من الحرب طويلة الأمد في أفغانستان.

وتخوض الولايات المتحدة معارك طويلة الأمد، وجهود وساطة في أفغانستان بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، لوقف النزاعات في المنطقة.
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