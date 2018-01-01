شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.



وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.



ودفعت الإدارة بسيارات إغاثة على الطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق، بالإضافة إلى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات المرورية، ونصب الرادار لضبط المتجاوزين في السرعة المقررة التي قد تعرض المواطنين للخطر.



وشدد مساعد وزير الداخلية على إجراء تحليل للسائقين متعاطي المخدرات وضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور والإرشادات.