سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية، وانتظمت حركة سير السيارات، تزامنًا مع إجازة ثورة 23 يوليو، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة لإدارتي مرور القاهرة والجيزة.



وظهر انسياب حركة المرور أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، كما انتظمت حركة المركبات على عموم الطريق الدائري، والطرق السريعة والصحراوية.



وشهدت منطقة القاهرة الجديدة، انتظامًا وسيولة علي كافة المحاور، وانتظمت حركة المركبات بمحاور ومداخل مدينة نصر، كما ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة.



وانتظمت حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى حلوان والملك الصالح.



كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية كافة.



وشهد كوبري أكتوبر، نفق الأزهر، شوارع فيصل، وميادين رمسيس والتحرير والجلاء، سيولة مرورية، إضافة إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.