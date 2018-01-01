رئيس وزراء المجر يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



وقال أوربان، في برقيته، "اسمح لي أن أعرب عن تحياتي القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو"، مؤكدا أن بلاده تعتبر مصر شريكا استراتيجيا، وأن رفاهيتها واستقرارها عاملين رئيسين لأمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف: "إننا نقدر جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب بينما تعمل للحفاظ على السلام والتقدم في المنطقة".



وتابع رئيس وزراء المجر: "شهد تعاوننا معا توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة مما سمح لنا بتحقيق الأهداف التي وضعنها في اجتماعاتنا السابقة"، معربا عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع الرئيس السيسي في المستقبل.