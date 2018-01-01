رئيس الإمارات ونائبه يهنئون السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي لتهنئته بذكرى الثورة.

