خارجية كوريا الجنوبية تستدعي السفير الصيني لديها

استدعى نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون سون- جو اليوم الثلاثاء، السفير الصيني المعتمد لدى كوريا الجنوبية تشيو غوهونغ احتجاجا على دخول طائرتين صينيتين في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري في وقت سابق من اليوم.



ومن المتوقع أن يستدعي يون في وقت لاحق من اليوم القائم بأعمال السفير الروسي ماكسيم فولكوف لتقديم احتجاج على اختراق طائرة روسية مرتين المجال الجوي الكوري الجنوبي فوق البحر الشرقي بالقرب من جزر دوكدو في أقصى شرق كوريا.



وقالت هيئة الأركان المشتركة إن طائرتين صينيتين و3 طائرات روسية دخلت صباح اليوم منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري، ومنها طائرة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي الكوري الجنوبي فوق البحر الشرقي، وردا على ذلك، أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.