مرشحة للرئاسة تحذر من "أزمة اقتصادية مقبلة" على واشنطن

حذرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، اليزابيث وارن، في مقال يوم الإثنين، من أن هناك "أزمة اقتصادية مقبلة" باتجاه الولايات المتحدة، وينبغي على منظمي السياسات والمشرعين بالكونجرس، أن يتخذوا الإجراءات لكبحها.



وكتبت وارن، وهي سيناتور عن ولاية ماسوشوستس "عندما انظر إلى الاقتصاد اليوم، ارى الكثير مما يقلقني مرة أخرى".



وأضافت "أرى قطاع التصنيع في ركود. وأرى اقتصادا مُهتزا بُني على الديون- أي كل من الديون العائلية وديون الشركات، وهذا يجعله ضعيفا معرضا للهزات. وأرى العديد من الهزات الخطيرة تلوح بالأفق، ويمكن أن تجعل اقتصادنا ذا الأساس المهتز، يترنح".



وقالت وارن إنه قبيل الركود عام 2008، قامت "بدقّ ناقوس التحذير بأعلى" ما تستطيع، ولكن "الأشخاص الذين لديهم إمكانية وقف الأزمة، لم ينصتوا (لتحذيراتها)".



وتطرقت وارن إلى مجموعة من الاتجاهات التي تشير إلى ما تعتبره "اقتصادا مُهتزا"، ومنها تزايد ديون العائلات والشركات، وانخفاض إنتاج التصنيع لفصلين متتاليين، والفشل المحتمل في تسديد الحكومة لديونها في مطلع سبتمبر.



وقالت أيضا إن الخلاف التجاري مع الصين يهدد قطاع التصنيع الأمريكي، وقد أدى فعلا إلى أضرار بالشركات الأمريكية، مضيفة أن (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق)، وهو ما قالت إن إدارة ترامب تسعى إليه، سيكون له تداعيات على الاقتصاد الأمريكي.



وأشارت في مقالها إلى "أن إشارات التحذير تومض. وسواء أ كان في هذا العام أو العام المقبل، فإن احتمالات ركود اقتصادي آخر، تبدو عالية- ومتزايدة"، مؤكدة أنه "ينبغي على الكونغرس ومنظمي السياسات أن يتحركوا في الحال، لكبح هذه التهديدات قبل فوات الأوان".