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عالم

إيران: نراقب تحركات السفن الأمريكية بالخليج يوميًا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال قائد البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

وصرح خانزادي "نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة"، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء.

ولا يبدو كلام المسؤول الإيراني جديدا، إذ دأب نظام طهران على إطلاق التصريحات التي تؤكد أن البحرية الإيرانية تراقب السفن الأمريكية في الخليج وأنها في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ويميل المسؤولون الإيرانيون إلى المبالغة في شأن قدرات جيشهم، ومنه سلاح البحرية، الذي ينقسم إلى قسمين، واحد المسؤول عنه خانزادي، وأخر تابع للحرس الثوري، الجيش الموازي في البلاد.

وأشار القائد العسكري في حديثه إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة قبل أيام لبارجة عسكرية أمريكية في مضيق هرمز.

لكن الولايات المتحدة أكدت، الخميس، أنها أسقطت الطائرة الإيرانية المسيرة لدى اقترابها من إحدى البوارج الحربية في المضيق.

وأضاف خانزادي "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة".

وتصاعد منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة مطلع مايو الماضي، مع نشر واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ومجموعة القاذفات الاستراتيجية "بي 52" في المنطقة، وذلك بعد معلومات عن تهديدات إيرانية وشيكة.

وبلغ التوتر ذروته في يونيو، إذا كانت الولايات المتحدة على وشك توجيه ضربة عسكرية لإيران، عقب إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق المياه الدولية.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع في اللحظة الأخيرة عن الهجوم، الذي كان مقررا أن يستهدف رادارات وبطاريات صواريخ دفاع جوي.
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