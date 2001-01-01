"ناسا" ترسل السياح إلى الفضاء بمركبات أمريكية

ذكرت مصادر مطلعة في شؤون الفضاء أن وكالة "ناسا" الأمريكية تخطط لإرسال رحلات سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية في العامين القادمين.



وتبعا للمصادر فإن الرحلات ستعتمد على مركبات الفضاء الأمريكية Crew Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس"، وStarliner التي طورتها "بوينغ".



كما سيكون بإمكان تلك المركبات القيام بـ 3 رحلات سنوية نحو محطة الفضاء ما بين عامي 2020 و2023، حيث سيبقى السياح الذين ستنقلهم نحو شهر على متن المحطة، وستكلف الرحلة كل سائح نحو 59 مليون دولار.



وأشارت مصادر مقربة من وكالة "ناسا" إلى أن أول رحلة من هذا النوع من المفترض أن تنطلق في أكتوبر 2020، بينما ستنطلق رحلتان إضافيتان في مارس وأغسطس 2021.



وكانت شركة Bigelow Aerospace المتخصصة بشؤون الفضاء قد صرحت في وقت سابق بأنها تخطط لإرسال 16 سائحا إلى المحطة الفضائية الدولية باستخدام مركبات Crew Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية.



وتجدر الإشارة إلى أن "مركبات" سويوز الروسية هي الوحيدة القادرة على نقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية حاليا، وما بين 2001 و2009 استخدمت تلك المركبات لنقل 7 سياح إلى المحطة، بموجب عقود موقعة مع شركة Space Adventures، وكلفت تلك الرحلات السياح مبالغ تتراوح ما بين 25 إلى 50 مليون دولار.