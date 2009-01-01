الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

فن

رحيل مؤثر للفنانة البحرينية الشابة "صابرين بورشيد"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:02 ص
صابرين بورشيد
صابرين بورشيد
وكالات
طباعة
ads
رحلت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض.

كان والد صابرين بورشيد، قد أعلن في أبريل، أن حياتها في خطر وتحتاج إلى عملية عاجلة، إذ إنها تعاني 3 أورام في الرأس، بحسبما ما ذكرت تقارير إعلامية.

كانت صابرين بورشيد بدأت العمل في تلفزيون البحرين، بتقديم برنامج "صيف البحرين" 2009، ثم اتجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات، حقق متابعة كبيرة.

وبعد ذلك قررت دخول التمثيل عام 2012 من خلال مسرحية "مصباح زين"، وعقبها شاركت في بطولة عدد من المسرحيات، مثل "كوخ حارسات الغابات" و"خفيف خفيف" و"هذا الميدان يا حميدان"، التي عرضت عام 2017،.

وأدت الفنانة الراحلة أدوارًا هامة في عددٍ من الأعمال الدرامية البارزة، كان أبرزها مسلسل "عشاق رغم الطلاق" في دور آمال، ومسلسل "أنا عندي نص" في دور سارة، و"محطة انتظار" في دور نسيبة و"المواجهة" في دور نوف، و"خيوط الحرير" في دور صابرين، و"أماني العمر" في دور شهد.

وقد نعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، الراحلة صابرين عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة للراحلة وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله.. انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يا رب صابرين بورشيد".

وشكل نبأ وفاة صابرين صدمة عند متابعيها ومحبيها، فنعوها في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المغردون عن حزنهم الشديد لسماعهم بنبأ وفاة صابرين مشيرين إلى أنها "كسرت قلوبهم"، فقالت إحدى المغردات: "اللهم أعذنا من فواجع الاقدار، لم نعرفها بشكل شخصي ومع ذلك انكسر قلبنا حزنا عليها.، يارب لاتفجعنا بغالي".

كما دعا مغردون لصابرين بالرحمة والمغفرة، فقال أحدهم: "الله يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا باالله العلي العظيم اللهم بدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها وسكنها فسيح جناتك".

من جانبهم عبر مغردون عن حبهم لصابرين، مشيرين إلى أنها فنانة متواضعة ومحبوبة من الجميع، فقالت إحداهن: "من اكثر الممثلات اللواتي احبهن.. شاهدتها مرة في مطعم باالبحرين.. هي جميلة جدا ومتواضعة".

فيما دعا مغردون لأهل صابرين بأن ينزل عليهم الصبر والسلوان في ما أصابهم، فقال أحد المغردين: "اللهم ارحمها وصبر قلب أمها وأبيها وأختها.. وأنزل عليهم الصبر والسلوان..".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يحسم موقفه من التفاوض مع حسام البدرى

منذ حوالي 19 ساعة

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

منذ حوالي 18 ساعة

تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة.. ومصادر أمنية: لم يصلنا بلاغ حتى الآن

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

ستوديو

40 صورة من حفل توزيع جوائز "الميما ميوزك أورد" لعام 2018

بالصور.. نجوم وصناع المزيكا في حفل توزيع جوائز الميما 2018

الأمير أباظة يطلب من جمهور الفيشاوي الدعاء له بسبب تأخر حالته

من بينهم موظف تسويق.. «ستوديو» يرشح ثلاث وظائف للعسيلي

ads

رياضة

الادعاء العام الأمريكى: رونالدو لن يتهم بالاغتصاب

كوريا الجنوبية تحقق أول انتصار لها فى كرة الماء للرجال

جريزمان يكشف هوية لاعب آرسنال الذى يتمناه فى برشلونة

كريستيانو رونالدو ينجو من العقوبة الجنائية فى قضية الاغتصاب

الرئيس نيوز

بالصور: اكتشاف كنوز أثرية بالمدينتين الغارقتين في "أبو قير" بالإسكندرية

الوفد: "هيومن رايتس" فقدت مصداقيتها بعد لقاء قناة "مكلمين"

"الرئيس نيوز" يكشف: محاور "المؤتمر الوطني السابع للشباب" بالعاصمة الإدارية

مترو الأنفاق يعمل حتى الثانية صباحا خلال "عيد الأضحى"

منوعات

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون تضع مولودها الثالث

كشكول

شقيدف: تواصل أعمال التنسيق بجامعة القناة خلال الإجازات

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مدارس التعليم المزدوج بالقاهرة الكبري

«العجمي» يكرم اللجنة الإدارية لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

جامعة الأزهر تصدق على قرار تعيين مجموعة جديدة من المعيدين

إسلام سياسي

14 قتيل و20 مصاب في انفجار بمطار مقديشو الدولي

واشنطن بوست: داعش عاد إلى العراق

خميس الجارحي – المنشق عن الإخوان – لـ "أمان": تركت الجماعة بعدما كشفت عوار فكرها.. (حوار)

"أيمن نور" يواصل نفاقه لـ "أردوغان" في تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

الليلة.. "الجنس فى السينما المصرية" على طاولة صالون علمانيون

اليوم.. لقاء "المرأة فى الإبداع الروائى" باتحاد الكتاب

الليلة.. مؤلفات وطنية بالأوبرا فى ذكرى ثورة يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك