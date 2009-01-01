الادعاء العام الأمريكى: رونالدو لن يتهم بالاغتصاب

أعلن الإدعاء العام الأمريكي إن نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، لن يواجه تهم مزاعم اغتصاب.



ووجهت كاثرين مايورجا اتهامات لنجم يوفنتوس ومهاجم المنتخب البرتغالي، بأنه اغتصبها جنسيا، في فندق بلاس فيجاس عام 2009.



رغم ذلك، قال الإدعاء العام في لاس فيغاس، إن المزاعم لا يمكن "إثباتها، ودحض الشك المعقول حولها".



وادعت مايورجا بأنه تم الاتصال بها عام 2010، للتوصل لحل للقضية خارج المحاكم، وكشفت أيضًا عن أنها قررت الحديث عن القضية ضد رونالدو، متأثرة بالحركة النسوية (أنا أيضا- MeToo).



وقيل إن الحل بالتراضي بين الطرفين كان يقترح دفع مبلغ 375 ألف دولار أمريكي إلى مايورجا، بشرط أن تسكت على القضية.



وبدأت شرطة لاس فيجاس تحقيقات بالمزاعم في أغسطس 2018، بطلب من مايورجا، ولكن الشرطة قررت وقف التحقيقات، بسبب "مراجعة للمعلومات في هذا الوقت".