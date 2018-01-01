مسؤول: التخريب سبب انقطاع التيار الكهربائى الجديد فى فنزويلا

ضرب انقطاع جديد في التيار الكهربائي فنزويلا، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.



وطال انقطاع التيار الكهربائي معظم أنحاء البلاد (حوالي 17 ولاية) بحلول الساعة 4:40 عصرا بالتوقيت المحلي (2040 بتوقيت غرينتش)، بما في ذلك منطقة العاصمة.



وعزا مسؤولون انقطاع التيار الكهربائي الجديد إلى تخريب نفذته المعارضة اليمينية المتطرفة، التي كانت وراء العديد من حالات الانقطاع السابقة للتيار الكهربائي.



وقال وزير الاتصالات والمعلومات خورخي رودريجيز إن "المؤشرات الأولية الواردة من التحقيقات تشير إلى وجود هجوم كهرومغناطيسي، سعى للتأثير على نظام توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد، وهو المزود الرئيسي للطاقة في فنزويلا".



ولفت إلى أن السلطات تعمل على استعادة الخدمات.



وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف الاتصالات السلكية واللاسلكية والمرور من بين خدمات أخرى، فيما قام العديد من الناس بنشر صورا لسكان كراكاس وهم يمشون نحو وجهاتهم بعد توقف خدمة المترو.



ويعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواتر أمر شائع الحدوث في فنزويلا، البلد الذي انهار اقتصاده وسط أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات.



ولم يغب بعد عن ذاكرة الفنزويليين غرق البلاد في ظلام شبه تام بعد انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي حدث يوم 7 مارس، ما ترك البلاد في حالة شلل تكاد تكون كاملة لعدة أيام.