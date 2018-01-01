رئيس كوريا الشمالية يتفقد غواصة بنيت حديثا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تفقد غواصة تم بناؤها حديثا.



وقالت إن الغواصة التي بنيت تحت التوجيه الدقيق والاهتمام الخاص من الزعيم كيم، ستقوم بمهمتها في المياه في البحر الشرقي وسيتم نشرها وتشغيلها في وقت قريب.



غير أن الوكالة لم تقدم تفاصيل حول حجم الغواصة وحوض بناء السفن الذي زاره كيم.



ويرى مراقبون أن حوض بناء السفن الذي زاره الزعيم كيم، هو حوض "شينبو" لبناء السفن الذي يقع في مقاطعة هامكيونغ الجنوبي، بالنظر إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية أفادت في اليوم السابق بأن الزعيم كيم زار مركز اقتراع في مقاطعة هامكيونغ الجنوبي للإدلاء بصوته في انتخابات نواب المجالس المحلية.



وقالت الوكالة إن الزعيم كيم أعرب عن الرضا التام عن تصميم وبناء الغواصة لتنفيذ الاستراتيجيات العسكرية لحزب العمال.



وذكرت أنه أكد على أهمية القدرة التشغيلية للغواصة من ناحية الدفاع الوطني وضرورة بذل الجهود لتطوير المعدات المسلحة البحرية مثل الغواصات من أجل تعزيز قوة الدفاع الوطني.



وفي شهر يونيو الماضي، قال موقع "38 نورث" الأمريكي، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية التجارية، إن عملية بناء غواصة تستمر في حوض شينبو لبناء السفن، ويمكن أن تكون غواصة من طراز "شينبو"، محملة بالصواريخ البالستية.