ارتفاع الأرباح التشغيلية لـ"كيا موتورز" بنسبة 71.3%
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:50 ص
وكالاتطباعة
أعلنت شركة كيا موتورز اليوم الثلاثاء أن مبيعاتها سجلت 26.95 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بنسبة 71.3% إلى 1.12 تريليون وون، وزاد صافي أرباحها بنسبة 51.1% إلى 1.15 تريليون وون.
وقالت إن حجم مبيعاتها في الأسواق العالمية تراجع بنسبة 2.4% إلى 1،352،629 وحدة.
وذكرت أن حجم مبيعاتها في السوق المحلي انخفض بنسبة 9.3% إلى 242،870 وحدة، فيما تراجع حجم مبيعاتها في الخارج بنسبة 0.8% إلى 1،109،759 وحدة.
وفي الربع الثاني من هذا العام، تراجع حجم المبيعات للشركة بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 702،733 وحدة.
وعلى الرغم من تراجع حجم مبيعاتها في الربع الثاني، ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 3.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.5 تريليون وون، بفضل زيادة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض مثل "تيلورايد" و"سول" وضعف العملة الكورية.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 51.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 533.6 مليار وون.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بنسبة 71.3% إلى 1.12 تريليون وون، وزاد صافي أرباحها بنسبة 51.1% إلى 1.15 تريليون وون.
وقالت إن حجم مبيعاتها في الأسواق العالمية تراجع بنسبة 2.4% إلى 1،352،629 وحدة.
وذكرت أن حجم مبيعاتها في السوق المحلي انخفض بنسبة 9.3% إلى 242،870 وحدة، فيما تراجع حجم مبيعاتها في الخارج بنسبة 0.8% إلى 1،109،759 وحدة.
وفي الربع الثاني من هذا العام، تراجع حجم المبيعات للشركة بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 702،733 وحدة.
وعلى الرغم من تراجع حجم مبيعاتها في الربع الثاني، ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 3.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.5 تريليون وون، بفضل زيادة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض مثل "تيلورايد" و"سول" وضعف العملة الكورية.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 51.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 533.6 مليار وون.