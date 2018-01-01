ارتفاع الأرباح التشغيلية لـ"كيا موتورز" بنسبة 71.3%

أعلنت شركة كيا موتورز اليوم الثلاثاء أن مبيعاتها سجلت 26.95 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بنسبة 71.3% إلى 1.12 تريليون وون، وزاد صافي أرباحها بنسبة 51.1% إلى 1.15 تريليون وون.



وقالت إن حجم مبيعاتها في الأسواق العالمية تراجع بنسبة 2.4% إلى 1،352،629 وحدة.



وذكرت أن حجم مبيعاتها في السوق المحلي انخفض بنسبة 9.3% إلى 242،870 وحدة، فيما تراجع حجم مبيعاتها في الخارج بنسبة 0.8% إلى 1،109،759 وحدة.



وفي الربع الثاني من هذا العام، تراجع حجم المبيعات للشركة بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 702،733 وحدة.



وعلى الرغم من تراجع حجم مبيعاتها في الربع الثاني، ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 3.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.5 تريليون وون، بفضل زيادة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض مثل "تيلورايد" و"سول" وضعف العملة الكورية.



وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 51.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 533.6 مليار وون.