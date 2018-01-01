فنزويلا: طائرة تجسس أمريكية عرضت الرحلات الجوية التجارية للخطر

صرح وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي خورخي رودريجيز يوم الثلاثاء بأن طائرة تجسس أمريكية تعدت المجال الجوي الفنزويلي عرضت الرحلات الجوية التجارية للخطر.



وأفيد بأن الطائرة حلقت في منطقة المراقبة الفنزويلية صباح يوم الجمعة.



وقال الوزير إن "أي طائرة في تلك المنطقة يجب أن تتصل ببرج المراقبة لتلك المنطقة".



وأضاف "إذا كانت هناك طائرة في المنطقة ولم تكشف عن نفسها، من أين أقلعت وما هو مسارها وأين ستهبط، فإنها تعرض أي طائرة أخرى تحلق في المنطقة للخطر".



وأفاد رودريغيز أن "هناك صورا لطائرة أمريكية. لقد كانت طائرة تجسس أمريكية. كانت نيتها العدوان على فنزويلا وقواتنا المسلحة تصرفت وفقا لذلك".



وفي الأشهر الثلاثة الماضية، اكتشفت أنظمة الدفاع الفنزويلية "ما مجموعه 78 انتهاكا للمجال الجوي الفنزويلي... من قبل طائرات أمريكية"، على حد قوله.



وتتسم العلاقات بين البلدين بالعدائية نظرا لأن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لمساعدة المعارضة اليمينية المتطرفة في فنزويلا على استعادة السيطرة على الحكومة.