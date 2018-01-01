رئيس هايتى يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة سلفه

عيّن الرئيس الهايتي جوفينيل مويس يوم الاثنين فريتز ويليام ميشيل رئيسا جديدا للوزراء، بعد إعلان سلفه جان ميشيل لابين استقالته في وقت سابق من نفس اليوم.



وقال مويس في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) "بعد استقالة السيد لابين، اخترت، بالتشاور مع قادة مجلسي الشيوخ والنواب، المواطن فريتز ويليام ميشيل كرئيس جديد للوزراء".



ويجب المصادقة على ترشيح ميشيل من قبل المشرعين.



وقال لابين في مقابلة مع صحيفة "لو نوفيليست" "لقد اتخذت قراري من أجل مصلحة هايتي".



وكانت فترة لابين كرئيس للوزراء قصيرة. إذ تولى مهام منصبه بعد إقالة سلفه جان هنري سيان في مارس الماضي.