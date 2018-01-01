طلقات تحذيرية على طائرة روسية انتهكت المجال الجوى لكوريا الجنوبية

أطلقت طائرات مقاتلة كورية جنوبية اليوم الثلاثاء طلقات تحذيرية على طائرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق المياه الشرقية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.



وأفادت التقارير بأن القاذفة الروسية انتهكت المجال الجوي الإقليمي بالقرب من جزر دوكدو الواقعة أقصى شرق كوريا الجنوبية في وقت مبكر من الصباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية.



وحلقت القاذفة داخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية لمدة ثلاث دقائق مرتين وذلك من الـ09:09 صباحا ومن الـ09:33 صباحا بالتوقيت المحلي.



وسارعت القوات الجوية الكورية الجنوبية بإرسال طائرات مقاتلة، من طراز "أف-15 كيه" و"كيه أف-16"، والتي أطلقت طلقات تحذيرية على الطائرة الروسية.