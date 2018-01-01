الهند تنفى ما أعلنه ترامب بأن مودى طلب منه التوسط فى قضية كشمير

نفت الهند ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب منه التوسط في نزاع كشمير مع باكستان.



"لقد شاهدنا تصريحات الرئيس ترامب للصحافة والتي قال فيها إنه مستعد للعب دور الوساطة إذا ما طلبت الهند وباكستان ذلك، بشأن قضية كشمير. ولم يقدم رئيس الوزراء طلبا كهذا إلى الرئيس الأمريكي"، هكذا قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رافيش كومار في تغريدة نشرها في حوالي الـ02:30 من صباح اليوم (الثلاثاء).



وفي تغريدته الثانية على التوالي، قال المتحدث الهندي إن "الهند لديها موقف ثابت يتمثل في أن جميع القضايا العالقة مع باكستان لن تتم مناقشتها سوى على المستوى الثنائي. وإن أي انخراط مع باكستان سيتطلب وضع حد للإرهاب عبر الحدود. وإن اتفاق شيملا وإعلان لاهور يوفران الأساس لحل جميع القضايا بين الهند وباكستان على المستوى الثنائي".



جاءت تصريحات الهند كرد فعل على إعلان الرئيس الأمريكي بأن الهند طلبت مساعدته في حل قضية كشمير مع باكستان.



ففي حديثه لوسائل الإعلام عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني الزائر عمران خان في واشنطن، عرض ترامب أن يكون "الوسيط" بين الهند وباكستان في قضية كشمير.



وردا على سؤال، قال حسبما أفادت التقارير "إذا كانت بإمكاني المساعدة، فأود أن أكون وسيطا. إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئا للمساعدة، فأخبروني".