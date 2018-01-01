الرئيس الفرنسى يطالب بمزيد من التعاون الأوروبى حول الهجرة

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن 14 بلدا عضوا بالاتحاد الأوروبي قد وافقوا على "آلية التضامن" الجديدة، لتوطين المهاجرين في أنحاء الكتلة الأوروبية، متعهدا ببذل المزيد من "الجهود الدبلوماسية" لتحقيق دعم أوسع للمقترح الفرنسي-الألماني حول الهجرة.



وبعد لقائه في باريس مع فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، وأنتونيو فيتوريني المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، قال ماكرون للصحفيين "إن خلاصة اجتماع صباح اليوم هو من حيث المبدأ، عبرت 14 دولة عضو (بالاتحاد الأوروبي)، في هذه المرحلة، عن موافقتها على الوثيقة الفرنسية-الألمانية".



وأضاف دون أن يقدم المزيد من التفاصيل أنه "من بين الدول الـ14، هناك 8 دول أعضاء قد سجلت رسميا تعاونها وبالتالي مشاركتها في آلية التضامن".



لقد أبلغ ماكرون شركاءه الأوربيين بأنه "يتوجب علينا تقوية فعالية تضامننا..."، لتكون لدينا سياسة هجرة مشتركة "إنسانية وفعالة".



وفي وقت مبكر من يوم الإثنين، التقى وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي، في باريس "لصياغة ردّ أكثر فاعلية" لمعالجة قضية الهجرة.