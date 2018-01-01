ترامب يستقبل فى البيت الأبيض رئيس وزراء باكستان

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء الباكستاني الزائر عمران خان، لبحث العلاقات الثنائية، وأفغانستان.



وناقش ترامب وخان، الذي يقوم بأول زيارة له للولايات المتحدة منذ تسلمه السلطة في أغسطس الماضي، التهديد الإرهابي بوجه الاستقرار الإقليمي و"السبل التي يمكن لباكستان من خلالها دعم تسوية سلمية للصراع في أفغانستان"، وفقا لبيان من البيت الأبيض بعد اللقاء.



وجاء في البيان أن الزعيمين اتفقا على أن المشاركة الاقتصادية الثنائية يمكن أن تكون متبادلة المنفعة "عندما تتم معالجة القلق الأمني للولايات المتحدة".



لقد ظلت واشنطن وإسلام آباد في خلاف طويل الأمد، حول النهج الذي يتبعه كل منهما حول الأمن بالمنطقة، والحرب الأمريكية الطويلة الأمد في أفغانستان.



وأعلنت الولايات المتحدة العام الماضي عن إلغاء مساعدة مالية بقيمة 300 مليون دولار لباكستان، بسبب ما تزعمه واشنطن "بعدم تعاون باكستان مع استراتيجية ترامب في جنوبي آسيا".



وقال ترامب يوم الإثنين إن الدعم المُعلّق لباكستان يمكن "عودته" اعتمادا على "ما ننجزه".



من جانبه، قال عمران خان للصحفيين إنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، وإنه يأمل بأن يتم حثّ طالبان على الحوار مع الحكومة الأفغانية، والتوصل لحل سياسي "خلال الأيام المقبلة".