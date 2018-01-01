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مصر

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت هيئة السكة الحديد بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى، المدرجة بجداول التشغيل اليومية ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أن يتم اليوم طرح مقاعد قطارات القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 6 أغسطس للحجز أمام المسافرين، وغدا الأربعاء يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 7 أغسطس، حيث يتم طرح التذاكر للحجز قبل يوم السفر بـ 14 يوما.

كما تطرح هيئة السكة الحديد الخميس المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 8 أغسطس، والجمعة تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 9 أغسطس، والسبت تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 10 أغسطس، وقفة عيد الأضحى فلكيا، والأحد تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 11 أغسطس.

كما قررت هيئة السكة الحديد غلق كافة منافذ الحجز الخارجية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وقصر الحجز لخطوط الصعيد بالنسبة لرحلات الذهاب على محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، على أن يستمر العمل بهذه التعليمات حتى عيد الأضحى.
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