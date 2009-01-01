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رياضة

كريستيانو رونالدو ينجو من العقوبة الجنائية فى قضية الاغتصاب

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:56 ص
جريدة الدستور
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قال مدعون أمريكيون إن كريستيانو رونالدو لن يواجه تهمًا جنائية بشأن اغتصاب مزعوم في لاس فيجاس الأمريكية.

وكانت كاثرين مايورجا التي تبلغ من العمر 35 عامًا قد اتهمت نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بالتهجم عليها في جناح سان سيتي في عام 2009، وهو ما نفاه بشدة صاحب الـ 34 عامًا.

وقال المدعي العام في مقاطعة كلارك يوم الإثنين أنه لن يقوم بمقاضاة صاروخ ماديرا، لأنه "لا يمكن إثبات مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كريستيانو رونالدو بما لا يدع مجالًا للشك".

وشرح المدعي العام قراره لمايورجا بعد استدعائها، فيما لم تعلق عارضة الأزياء والمدرسة السابقة على هذا القرار.

وكان رونالدو قد دافع عن نفسه أمام هذا الادعاء من الفتاة الأمريكية، حيث كان قد نشر فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام"، وقال: "ما قالوه اليوم، أنباء وهمية ومزيفة".
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