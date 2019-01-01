الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أسعار الديب فريزر اليوم.. "كريازى 6 أدراج" بـ8125 جنيهًا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:52 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
شهدت الأسواق، اليوم الثلاثاء، تباينًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور"، أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، منها على سبيل المثال الديب فريزر.

وسجل ديب فريزر "كريازي رأسي نوفروست 250 لترًا 6 أدراج" سعر 8125 جنيهًا، و"أفقي ديجيتال سعة 220 لترًا" سعر 5050 جنيهًا، و"كريازي أفقي 178 لتر" سعر 4150 جنيهًا، بينما سجل ديب فريزر من فريش أفقي سعة 215 لترًا نحو 4050 جنيهًا، وتوشيبا نوفروست 4 درج رأسي 195 لترًا سجل 5545 جنيهًا، وسجل ديب فريزر اليكتروستار أفقي 220 لترًا نحو 3500 جنيه.

ويقول المهندس عزت سالم، متخصص في صيانة أجهزة التبريد، إنه يجب مراعاة عدة أشياء قبل شراء ديب فريزر، من أهمها اختيار الحجم المناسب لـ"ديب فريزر" فى منزلك، بحيث تكون هناك مساحة كافية لوضعه، مشيرًا إلى أن سعة التخزين تقاس باللتر، وأن كل كيلو جرام تخزين يعادل 1 لتر، كما يجب شراء أكبر حجم.

وأوضح "سالم"، أن الديب فريزر الأفقي يختلف عن الرأسي، فالأفقي مساحته أوسع وكبيرة لكنه غير منظم، والرأسي مساحته صغيرة لكنه منظم، ولابد قبل الشراء السؤال عن حجم استهلاك الكهرباء، وخاصية التبريد السريع، مع وجود منبه للكشف عن درجة الحرارة داخل ديب فريزر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل مباراة برشلونة وتشيلسي المتوقع

منذ حوالي 15 ساعة

تعنت بريطاني جديد ضد مصر.. صحف إنجليزية: مطار القاهرة آمن ومعلومات مغلوطة تعطل آلاف السياح

منذ حوالي 8 ساعات

توقف حركة المترو من السادات للمرج بسبب عطل فني

منذ حوالي 16 ساعة

مصدر مقرب من الخطيب يكشف تفاصيل صفقات الأهلي المرتقبة

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

كهربا يتحدث للمرة الأولى عن مصيره في الزمالك وموقفه من الأهلي (حوار)

"التجنيد أوالترحيل".. كيف يساوم أردوغان اللاجئين السوريين على بقائهم في تركيا؟

ستوديو

من بينهم موظف تسويق.. «ستوديو» يرشح ثلاث وظائف للعسيلي

بعد واقعة الأوبرا .. الشرنوبي يستجيب للإعلام في الميما و«الطباخ» تتجاهل

عمرو أديب يلقن حمد بن جاسم درسا: "لا ترمي بلاك علينا"

أنغام برفقة زوجها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الميما.. فيديو

ads

رياضة

الرئيس الجزائرى المؤقت ينهى مهام 5 قادة عسكريين كبار

أحمد حمدى يشبه أجواء الزمالك والجونة ببرشلونة وريال مدريد

رسميًا.. ريال بيتيس يعلن تعاقده مع نبيل فقير

لاعب المقاولون يرد على اتهام رئيس الزمالك لعماد النحاس بتفويت مباراة الأهلى

الرئيس نيوز

بالصور: اكتشاف كنوز أثرية بالمدينتين الغارقتين في "أبو قير" بالإسكندرية

الوفد: "هيومن رايتس" فقدت مصداقيتها بعد لقاء قناة "مكلمين"

"الرئيس نيوز" يكشف: محاور "المؤتمر الوطني السابع للشباب" بالعاصمة الإدارية

مترو الأنفاق يعمل حتى الثانية صباحا خلال "عيد الأضحى"

منوعات

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون تضع مولودها الثالث

كشكول

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مدارس التعليم المزدوج بالقاهرة الكبري

«العجمي» يكرم اللجنة الإدارية لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

جامعة الأزهر تصدق على قرار تعيين مجموعة جديدة من المعيدين

اعتماد روضتين بـ"الوادى الجديد" الأزهرية

إسلام سياسي

14 قتيل و20 مصاب في انفجار بمطار مقديشو الدولي

واشنطن بوست: داعش عاد إلى العراق

خميس الجارحي – المنشق عن الإخوان – لـ "أمان": تركت الجماعة بعدما كشفت عوار فكرها.. (حوار)

"أيمن نور" يواصل نفاقه لـ "أردوغان" في تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

الليلة.. "الجنس فى السينما المصرية" على طاولة صالون علمانيون

اليوم.. لقاء "المرأة فى الإبداع الروائى" باتحاد الكتاب

الليلة.. مؤلفات وطنية بالأوبرا فى ذكرى ثورة يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك