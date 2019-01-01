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رياضة

أحمد حمدى يشبه أجواء الزمالك والجونة ببرشلونة وريال مدريد

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:43 ص
جريدة الدستور
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شبه أحمد حمدي، لاعب الجونة المشادة التي وقعت في مباراة فريقه أمام الزمالك بالأجواء المتوترة التي تحدث في كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

واشتبك لاعبو الجونة والزمالك في المباراة التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وقال أحمد حمدي لاعب الجونة أثناء استضافته ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "الزمالك ينافس على بطولة الدوري وطبيعي أن يكون مضغوط، اللاعبون كانوا متوترين ويريدون الفوز ونحن كذلك".

وأضاف: "لا يوجد شيء متطرف حدث في أرض الملعب بين لاعبي الفريقين، ما حدث بين اللاعبين في مباراة الزمالك والجونة يحدث في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة".

وتحدث عن الأهلي: "الفريق يمتلك لاعبين معارين في الأندية المصرية، وهو المفرغ الأول لأندية الدوري بالناشئين، والجونة يضم لاعبين منتمين لنادي الزمالك مثل أحمد حسن مكي وأحمد عيد عبد الملك الذي اعتزل".

وعن مصيره مع الأهلي بعد انتهاء إعارته للجونة: "لا أعلم موقفي حتى ‏الآن، كل شيء متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم"..

واستأنف: "لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي".

وأردف: "لم أكن متقبل فكرة الخروج من الأهلي واللعب لأي نادي في مصر، كان شعور غريب ارتداء قميص آخر غير ‏الأحمر".

وتابع: "إن شاء الله الدوري أهلاوي، نثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف وتحقيق الفوز على فريق المقاولون، لأن هذه المسابقة هي أخر آمل في الموسم بعد الخروج من بطولة إفريقيا أمام صن داونز".

واختتم: "نفتخر بوجود لاعب مصري مثل حسام غالي، منذ الصغر ونحن نشاهد لاعبين مثل أبوتريكة وحسام ‏غالي، وعندما يكون مدير الكرة مثله لن يطلب منك الخسارة أو التعادل".
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