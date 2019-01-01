رسميًا.. ريال بيتيس يعلن تعاقده مع نبيل فقير

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، تعاقده رسميًا مع لاعب فريق ليون نبيل فقير في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



اللاعب الفرنسي كان محورًا للتقارير الصحفية لفترة من الوقت منذ ارتباطه بخطوة الرحيل عن ليون بعد رفضه التوقيع على عقد جديد.



وتنافس أكثر من نادِ على ضم نبيل فقير هذا الصيف، إلى جانب ريال بيتيس، مثل إشبيلية وفالنسيا وآرسنال.



ولكن ريال بيتيس هو من نجح في حسم الصفقة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مقطع فيديو لفقير وهو يحمل قميص الفريق الإسباني.



ولم يكشف النادي عن القيمة المالية لتلك الصفقة ولكن بعض التقارير الصحفية تشير إلى أنها بلغت 20 مليون جنيه إسترليني.



وأوضح ريال بيتيس في بيانه أن اللاعب الفرنسي وقع عقدًا ساريًا حتى عام 2023.