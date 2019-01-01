لاعب المقاولون يرد على اتهام رئيس الزمالك لعماد النحاس بتفويت مباراة الأهلى

رد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب على اتهام رئيس الزمالك لعماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل باعتزامه تفويت مباراته المقبلة أمام الأهلي.



ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال حسن الشامي، لاعب المقاولون خلال حديثه في لقاء عبر قناة "أون سبورت": "لعبنا موسمًا جيدًا وبشرف، لو نادي المقاولون به هذا الطبع كنا تركنا المباراة لنادي بتروجيت الذي كان يصارع للهروب من الهبوط ونحن كنا ننافس على المركز الرابع ولعبنا بقوة والنتيجة انتهت تعادل".



وواصل: "تاريخ المقاولون بإداراته والمدربين لا يوجد عليهم سمعة أنهم تركوا مباراة لأي أحد".



واختتم لاعب المقاولون: "الأهلي لا يحتاج أن نترك له المباراة ولا الزمالك أيضًا، المجتهد ربنا سيكلل مجهوده بالنجاح".