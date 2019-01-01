ألدرفايريلد يحسم مستقبله فى توتنهام بعد ارتباطه بالانتقال إلى روما

حسم لاعب فريق توتنهام توبي ألدرفايريلد مستقبله في النادي الإنجليزي بعد انتشار التكهنات حول مستقبله في الفترة الماضية.



وارتبط اللاعب البلجيكي بخطوة الرحيل عن الديوك في موسم الانتقالات الصيفي الحالي مع تواجده على رادار مانشستر يونايتد وروما.



وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن روما حريص على الظفر بخدمات ألدرفايريلد ولكنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع توتنهام.



وقال ألدرفايريلد في تصريحات لشبكة "talksport" العالمية: "أعتقد أن المدرب يعلم أنني ملتزم مع النادي والفريق ولكنك لا تعرف أبدًا ما قد يحدث في كرة القدم".



وأضاف: "حصولي على شارة القيادة في مباراة الأحد الماضي أمام يوفنتوس تظهر ثقة المدرب بي، وأنا أظهرت رد الفعل الصحيح".



وواصل: "تركيزي الآن على توتنهام، وأحاول تقديم كل ما لدي، أنا سعيد وهذا كل شيء".



وأنهى قائلًا: "كل ما يدور في رأسي أنني سألعب مع توتنهام".



يُذكر أن العقد الحالي لألدرفايريلد سينتهي في توتنهام في العام المقبل.