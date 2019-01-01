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رياضة

زيدان يوضح آخر تطورات رحيل بيل عن ريال مدريد

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:37 ص
جريدة الدستور
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أكد مجددًا الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ الويلزي جاريث بيل لن يستمر لاعبًا في النادي الملكي بالموسم الجديد 20192020.

زيدان كان خرج في تصريحات قِبل يومين أكد من خلالها أنه قرر عدم الاستمرار على صاحب الـ"29" عامًا؛ مشيرًا إلى أنّ 48 ساعة تفصله عن الرحيل.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة آرسنال الودية بالكأس الدولية للأبطال: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكن جيدة، سأحاول أنّ أكون واضحًا للغاية بشأن جاريث بيل".

وأضاف: "أولًا أنا أحترم أي لاعب في ريال مدريد، لأنني دائمًا أقول نفسي الشيء، أنّ اللاعبين هم أهم شيء، ثانيًا قُلت أنّ النادي يعمل على رحيله، ثالثًا أمام بايرن ميونخ بيل لم يُشارك، لأنه لم يرغب في ذلك، ولا يوجد شيء أكثر من ذلك".

وواصل: "كما قلت النادي يعمل على خروجه وذلك لم يتغير، ولكن بيل لا يزال لاعبًا في ريال مدريد، وسيتدرب بشكل طبيعي اليوم، وغدًا سنرى ما سيحدث".

وردًا على "هل قلت له بأنه لن يلعب غدًا؟"، أجاب: "سيتدرب بشكل طبيعي اليوم وغدًا، وسنرى ما سيحدث غدًا".

وبسؤاله "هل أنت مُنزعج لكونه يُشارك في التدريبات؟"، أجاب: "لا، على الإطلاق، يجب أنّ أحترم اللاعبين، إنه هُنا معنا، وسيتدرب مثل أي لاعب آخر؛ إنه لا يزال لاعبًا لريال مدريد".

واختتم تصريحاته ردًا على "هل طلبت من بيل مُغادرة ريال مدريد؟"، قائلًا: "لقد أجبت بالفعل، الآن كما قلت سوف يتدرب بشكل طبيعي، أنت تعرف وضع النادي، والنادي يعمل على ما يجب عليه القيام به".
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